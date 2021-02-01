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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الوطنى الليبى يؤكد على ضرورة خروج جميع المرتزقة من البلاد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:24 ص
اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري
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أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، ضرورة خروج كافة المرتزقة من البلاد، موضحًا أنه لا بد من معالجة ملف الميليشيات الإرهابية والإجرامية وتأمين خروج جميع المرتزقة من البلاد.

وأضاف المسماري، في تصريح لقناة "سكاي نيوز"، أن أي حكومة جديدة في البلاد ستجد نفسها أمام ملف حل معضلة الميليشيات والمرتزقة، مؤكدًا أن الجيش الليبي مستعد لتأمين كل ما يتفق عليه الليبيون، مبديا الترحيب بكل خطوة تصب في إيجاد تسوية للأزمة.

ونبه المسماري إلى أن المليشيات تستقوى على مؤسسات الدولة في ليبيا، وهي تحاول الضغط على حكومة فايز السراج في طرابلس من أجل إفساد أي تقارب في الأزمة الليبية.

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