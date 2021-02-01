إعلان أسماء لجنة تحكيم مسابقة «يعقوب صنوع» فئة الكاريكارتير

أعلن الباحث والكاتب عبد الله الصاوي، مؤسس مشروع ذاكرة الكاريكاتير، وصاحب فكرة الاحتفال بيوم الكاريكاتير المصري، بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للكاريكاتير المصرية، عن أسماء لجنة تحكيم "يعقوب صنوع" فئة الكاريكاتير، والتى تقام على هامش الاحتفال بيوم الكاريكارتير المصري يوم 25 مارس 2020 بمركز محمود مختار الثقافي.وقال "الصاوي" إن اللجنة التي تم اختيارها لتحكيم مسابقة يعقوب صنوع فئة الكاريكاتير تتألف من الفنان والتر توسكانو من بيرو، والفنان ماركو دا جوستينو من إيطاليا، والفنان جيتيت كوستانا من إندونسيا، والفنان فاروق موسى من مصر، والفنان روسيم من ماليزيا.يشار إلى أن الباحث عبدالله الصاوي، مؤسس مشروع ذاكرة الكاريكاتير، وقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "الدستور"، ممثلة في الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، على أن تكون "الدستور" هي الراعي الإعلامي للاحتفالية.