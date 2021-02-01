تفاصيل جديدة فى حريق مخزن للسجاد بمنطقة فيصل بالجيزة

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة عن حريق نشب في مخزن للسجاد بشارع المنشية بفيصل، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتمكنت الحماية الميدانية من إخماد الحريق قبل حدوث أي خسائر بشرية.الجدير بالذكر أن حريق مخزن السجاد يبعد أمتار قليلة عن حريق عقار فيصل على الدائري.من جانبه قال إسماعيل محمد، أحد سكان المنطقه، إن الحريق بدأ في تمام الساعة التاسعة يوم الأحد بسبب ماس كهربائي تسبب في اشتعال النيران داخل المخزن، وعندما انتبه الأهالي للدخان الناتج عن الحريق أسرعوا وأبلغوا الحماية المدنية وبالفعل أتت في خلال دقائق وتم إخماد الحريق.وأوضح أن الحماية المدنية قامت بإغلاق الطريق تجنبًا لحدوث خسائر بشرية بين الأهالي.