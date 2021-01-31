يارا تنافس «أحلام وبلقيس» بـ «غير الناس»

كشفت الفنانة يارا في برنامج the insider بالعربي، أن الفنان زياد برجي سيكون مفاجأة ألبومها الخليجي الثالث، حيث لحن واحدة من أغاني الألبوم الثمانية الذي سيحمل عنوان «غير الناس».يارا قالت للإعلامي إيلي نخلة، إن تعاونها مع زياد هو الأول بمسيرتها الفنية واصفة الأغنية بـ«كثير حلوة»، وتمنت أن تكون وجه الخير عليهما وأن يلحن لها باللبناني.يارا ستطرح ألبوم «غير الناس» خلال أيام، وتخوض من خلاله الغناء لأول مرة باللهجة العراقية بتعاون مع الشاعر آدم والملحن شميم والموزع نور هاشم، وعبرت عن سعادتها بغنائها لهذه اللهجة التي تؤثر بها على حد قولها.يارا قالت أن أغنية «غير الناس» رومانسية وتشبهها كثيرًا، وانتهت من تصويرها يوم الجمعة مع المخرج الشاب نويل باسيل في قلعة تاريخية في إمارة الفجيرة.وفي سؤال حول أن البومها الخليجي الثالث سيصادف مع طرح أحلام وبلقيس لألبوماتهن، قالت إن المنافسة حلوة خاصة بهذه الفترة الحزينة التي تتطلب الكثير من الموسيقى، مشيرة إلى أنه لا مشكلة لديها أن يطرح ألبومها مع ألبومات أخرى.