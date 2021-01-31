«كلنا مدانون ولا أستثني أحدًا».. الباز: الإعلام المصري أقل مما تستحقه الدولة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مستوى الإعلام المصري أقل مما تستحقه الدولة المصرية بكثير في المرحلة الحالية التاريخية.













وتابع الباز في برنامجه "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار": "أستعير كلمة الراحل أحمد زكي في فيلم ضد الحكومة، كلنا فاسدون ولا أستثني أحدًا".













وواصل الباز أنه عندما يتصدر المشهد مذيع يستضيف فنانًا مغمورًا للحديث عن قضية تحرش طبيب بزبائنه، لتصدير هذه الصورة ويتحول لتريند، فيجب أن نقول إن هذا الإعلام أقل مما تحتاجه الدولة حاليًا.



