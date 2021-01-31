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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبي: تركيا تجهز قواعد بحرية وجوية ومعسكرات داخل بلادنا

الأحد 31/يناير/2021 - 09:08 م
المسماري
المسماري
محمد عمر
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أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، اليوم الأحد، أن تركيا تجهز علنًا قواعد بحرية وجوية ومعسكرات في غرب ليبيا.

وشدد المتحدث باسم الجيش الليبي في بيان مساء اليوم على دعمهم لأي خطوة تقرب وجهات نظر الليبيين وتسهم في حل الأزمة السياسية بالبلاد.

وقال: "ما يهمنا الآن هو حل المشكلة السياسية ومواصلة الحرب على التنظيمات الإجرامية والفساد المنتشر في البلاد".

‏كما أكد المتحدث باسم الجيش الليبي رفض وجود أي أجنبي يحمل السلاح في ليبيا، مشيرا إلى أن معالجة ملف المليشيات الإجرامية هي القضية الأساسية في الأزمة الليبية.

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