351 إصابة بكورونا في قطر

أعلنت قطر الأحد تسجيل 351 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان ان الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت لتصل الى 151335 اصابة اذ وضعت جميع الحالات الجديدة في العزل وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعهم الصحي.واشارت الى انه تم تسجيل 138 حالة شفاء من الفيروس التاجي ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس الى 145806 حالة.