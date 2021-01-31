آخر أخبار حريق الدائري.. اشتعال النيران مجددا في البرج (فيديو)

وفرضت أجهزة الأمن بالجيزة طوقا أمنيا بكل الطرق المؤدية إلى برج الـ"HS" المكون من 13 طابقا، ومنعت اقتراب الأهالي والمواطنين منه، حيث طالب مدير الحماية المدنية بالابتعاد والالتزام بالكردون الأمني خشية سقوط البرج في أي لحظة.





وتبين أن سبب استمرار الحريق هو وجود مواد قابلة للاشتعال «كُلة» تستخدم في صناعة الأحذية كانت مخزنة على مساحة المبنى بالكامل.

وقال مصدر أمني في الحماية المدنية بالجيزة، إن مخزن الأحذية في منطقة المطبعة بدائرة قسم شرطة الهرم، الذي وقع به حريق منذ الساعة 3 عصر أمس حتى الآن «غير مرخص ولا توجد به وسائل حماية مدنية»، وهو ما صعب عملية دخول رجال الإطفاء إلى داخل المبنى.





وأضاف المصدر، أن المبنى لا توجد به هوايات أو فتحات إضافية تسمح للقوات بالدخول، مؤكدا أن القوات حاولت هدم جزء من المبنى في بداية الحريق؛ لتسهيل الدخول والإطفاء، إلا أنها وجدت أن المخزن تم إنشاءه بخرسانات حديدية «لا يمكن التعامل معها بسهولة».





وتابع المصدر، أن انفجارات متتالية أثناء عملية الإطفاء جعلت دخول القوات إلى المبني أمرا مستحيلا، مؤكدا أن قوات الأمن أخلت المبنى من السكان؛ خشية سقوطه في أي لحظة، مشيرا إلى أن وجود "كُلة" لصناعة الأحذية وجلود داخل المبنى كانت سببا في استمرار اشتعال الحريق لمدة طويلة.



