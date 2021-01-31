بروتوكول بين «تحيا مصر» و«إعمار مصر» لتنفيذ مشروعات بمطروح

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، توقيع برتوكول تعاون بين صندوق تحيا مصر وشركة إعمار مصر لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبدالرحمن وتوفير لقاح فيروس كورونا لغير القادرين.جاء ذلك بحضور اللواء محمد الأمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، أمين صندوق تحيا مصر، ومحمد العبار، رئيس شركة إعمار مصر، مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية ومساعد وزير التربية والتعليم للشؤون المالية.يأتي توقيع البروتوكول لرفع مؤشر جودة الحياة لسكان القرية وتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات الأكثر احتياجًا من خلال مساهمة شركة إعمار مصر بمبلغ 30 مليون جنيه ضمن مبادرة "نتشارك من أجل الإنسانية" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير لقاح فيروس كورونا لغير القادرين من الأسر الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات.