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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

وفد تنسيقية الأحزاب يتفقد مشروعات بورسعيد الصناعية (صور)

الأحد 31/يناير/2021 - 05:43 م
وفد تنسيقية الأحزاب
وفد تنسيقية الأحزاب
إسلام نصير
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تفقد وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يضم 10 نواب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، أمس السبت، عددًا من مصانع الشباب بالمنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد، التي كان منها مصانع تنتج ضفائر السيارات وبيراميدز لإنتاج إطارات السيارات.

من جانبه، استعرض نائب محافظ بورسعيد الجهود المبذولة للارتقاء بالمشروعات الصناعية، وكان على رأسها إنشاء مجمعات صناعية للشباب والتي تتضمن مشروعَي «الـ٥٤ مصنعًا والـ٥٨ مصنعًا» التي حقق بها الشباب نجاحًا كبيرًا، وأصبح إنتاجهم يغزو الأسواق المحلية والعالمية، وكذلك المشروعات الصناعية العملاقة التي دخلت المنطقة للمرة الأولى كمصانع بيراميدز والأسماك والضفائر والأحذية وغيرها وقد جعلت بورسعيد في مصاف المدن الصناعية.

وأشاد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالطفرة الصناعية على أرض بورسعيد من خلال مشاهدة المصانع العملاقة على أرض الواقع والتقدم التكنولوجي وكذلك جودة المنتجات، مؤكدين أهمية الطفرة الصناعية ببورسعيد في دعم الاقتصاد وغزو الأسواق المحلية والأوروبية.

كما أشاد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالطفرة التنموية في الأسواق الحضارية على أرض بورسعيد التى تعبر عن رغبة القيادة السياسية في تحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستواها.

وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم بمستوى حديقة فريال التى تعد من المنتديات الترفيهية الرائعة بالمحافظة وتتواكب مع الإنجازات التي تشهدها محافظة بورسعيد في مختلف المجالات، مشيدين بأعمال التطوير التي تمت بحديقة فريال، معتبرين الحديقة صرحًا خدميًا وترفيهيًا عظيمًا لأهالى بورسعيد.

واطلع وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على سير العمل داخل الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، واستمعوا لشرح موجز عن طبيعة العمل داخل إدارات الديوان العام بعد التحول الرقمي والتكنولوجي الذي شهده القطاع الحكومي بالمحافظة وميكنة العمل الإداري والارتقاء بمستوى العاملين في القطاع الحكومي.

وأشاد أعضاء الوفد بالتطور الملحوظ فى القطاع الإدارى ببورسعيد وتطبيق المنظومة المميكنة، وساهمت في سرعة الأداء وإنجاز الأعمال وتحقيق الشفافية بالعمل الإدارى، مؤكدين أن محافظة بورسعيد شهدت طفرة حقيقية بمجال العمل الإدارى بالتوازي مع جميع المشروعات التنموية المطورة بالمحافظة.

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