روسيا تتهم أمريكا بدعم الاحتجاجات فيها عبر مواقع التواصل

اتهمت روسيا، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الامريكية بدعم الاحتجاجات فيها عبر مواقع التواصل التي تسيطر عليها، وفقلا لقناة «العربية» الإخبارية.وفي أول تعليق له على قضية المعارض الروسي الشهير، أليكسي نافالني، الذي اعتقل في موسكو قبل أسبوعين، انتقد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عبر "تويتر"، اليوم الأحد، اعتقال السلطات الروسية مئات من أنصار المعتقل المعارض.وقال وزير الخارجية الأمريكية، في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "تدين الولايات المتحدة الاستعمال المستمر والقاسي للقوة في وجه المحتجين السلميين والصحفيين للأسبوع الثاني على التوالي".