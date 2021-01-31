صندوق تحيا مصر يوقع 3 بروتوكولات تعاون مع «الصحة والتعليم وإعمار مصر»

تفقد منذ قليل اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ومحمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، لمواقع عمل مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبدالرحمن، والتي ينفذها الصندوق بالشراكة مع شركة إعمار مصر، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتعزيز الشراكة بين أجهزة الدولة، وكل أطراف العمل المجتمعي لتطوير القرى الأكثر احتياجا.ومن المنتظر أن يوقع صندوق تحيا مصر، بعد قليل، ثلاثة بروتوكولات تعاون مع وزارتي الصحة، والتربية والتعليم وشركة إعمار مصر، لتنفيذ عدد من مشروعات التنمية بقرية سيدي عبد الرحمن، فضلا عن توفير لقاح فيروس كورونا لغير القادرين.