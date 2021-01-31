موعد بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021

تصدر موعد بدء تسجيل استمارة الشهادة الأعدادية الأزهرية 2021، اهتمام الطلاب خلال هذه الفترة، وخاصة بعد أن أعلنت المناطق الأزهرية، في بيان رسمي لها، عن بدء التسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية والقراءات، حتى يتمكن الطلاب من التسجيل وإدخال كافة البيانات نظرًا لقرب الامتحانات التي حددتها الوزارة بأنها عقب انتهاء أجازة نصف العام، والتي من المقرر أن تنتهي يوم 20 فبراير المقبل.

موعد بدء تسجيل استمارة الشهادة الأعدادية الأزهرية 2021

كشفت المناطق الأزهرية، الخاصة بالتعليم الأزهري ما قبل الجامعي عن موعد بدء التسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية، والتي من المقرر أن تبدأ غدًا الاثنين أول فبراير، وتستمر حتى الأربعاء الموافق 24 من الشهر ذاته، وأن أخر موعد لتقديم الاستمارات إلى الديوان العام بقطاع المعاهد 1 مارس.

تشديدات قطاع المعاهد الأزهرية بشأن استمارة الإعدادية

شدد قطاع المعاهد الأزهرية، على الطلاب عن تعبئة الاستمارة الخاصة بالشهادية الإعدادية حيث أكد على ضرورة إدخال البيانات كاملة دون أخطاء والتي تتضمن رقم الموبايل الخاص بالطالب، والتأكيد على المذهب واللغة من متابعة ورئيس.





ويشار إلى أنه، قام قطاع المعاهد طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم بخصيص منصات إلكترونية للتسجيل وتعبئة الاستمارات للشهادة الإعدادية والثانوية تيسيرًا علي الطلاب ومنعا للتكدس والازدحام بسبب وباء كورونا المستجد، الذي بدء انتشاره في بداية 2020.

خطوات التسجيل فى استمارة الشهادة الاعدادية الأزهرية

ويستطيع الطلاب الدخول عبر الموفع التالي لتعبئة الاستمارة وهو: moe-register.emis.gov.eg ، ثم الخطوة التي تليها وهي: الضغط على تسجيل الدخول لبدء ملئ الاستمارة وطباعتها.





وتتضمن الخطوات أيضا، أن يقوم الطالب باختيار حسابه مصحوبا بكلمة المرور، ثم إدخال الرقم القومي، وهو الموجود في شهادة الميلاد في حالة عدم توفر بطاقة شخصية.





وبعد معرفة موعد بدء تسجيل استمارة الشهادة الأعدادية الأزهرية 2020 تشمتل خطوات التسجيل أيضا، إدخال كود الطالب وطباعة استمارة امتحانات الشهادة الاعدادية الأزهرية لأنها سيتم تقديمها خلال الامتحانات في اللجانالتي من المقرر وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم أنها ستبدأ بعد أجازة نصف العام، وفقا للحالة الصحة في مصر.