رابط الامتحان التجريبي لطلاب الشهادة الاعدادية 2021

على مدار 5 أيام متواصلة يؤدي طلاب الصف الثالث الاعدادي 2021 الامتحان التجريبي حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني لإجراء الاختبارات التجريبي، وهي اختبارات اختيارية تتم اونلاين في الفترة من 17 يناير وحتى 21 من نفس الشهر لطلاب الشهادة الإعدادية 2021.

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021

ويستطيع طلاب الشهادة الاعدادية 2021 المشاركة في الامتحانات التجريبية من المنزل من خلال جهاز الكمبيوتر أو التابلت حيث تشمل ما تم دراسته طوال الفصل الدراسي الأول 2020.

يأتي هذا بعد موافقة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على إجراء مديرية التربية والتعليم المصرية اختبارات إلكترونية تجريبية لطلاب الشهادة الإعدادية.

وقال محافظ بني سويف إن هذه التجربة تأتي ضمن خطة معدة مسبقا وتهدف الخطة إلى دعم المنظومة التعليمية، والتفاعل الأفضل مع الوضع الراهن وتداعياته في ظل جائحة كورونا المستجد، وما تتطلبه المرحلة من إجراءات استثنائية لإتمام العملية الدراسية والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين في جمهورية مصر العربية.

وأوضحت وكيل الوزارة سهام يوسف إن إجراء الاختبار التجريبي هو أمر اختياري، ويهدف إلى تدريب الطلاب والطالبات على أداء الامتحانات إلكترونيا وتقييم المستوى العام.

رابط الدخول إلى امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021 اونلاين من هنــــــــا

ويحصل الطالب في نهاية الامتحان على درجة التقييم لأدائه، كما يتم تحديد الأخطاء التي يقع بها الطالب والاجابات النموذجية للأسئلة.

وسيتم تكريم الطلاب الحاصلين على درجات التقييم النهائية ومنحهم شهادات تقدير تحفيزا لهم، قبل بدء الامتحانات الورقية.