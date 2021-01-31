استطلاع رأي: تفوق زعماء المعارضة التركية على أردوغان

أظهر استطلاع رأي جديد في تركيا، اليوم الاحد، حول منافسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على كرسي الرئاسة، تفوق زعماء المعارضة على الرئيس التركي.و لوحظ الاستطلاع حول المرشحين المتوقعين للانتخابات الرئاسية التركية المقبلة، تقدم رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على أردوغان، في حين حصل زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، وزعيمة حزب الخير ميرال أكشنار على نفس نسبة الأصوات التي حصدها أردوغان تقريبًا.ووفقًا لنتائج الاستطلاع الذي تم نشره في صحيفة «يني تشاغ» التركية، فقد حصل يافاش على 53.6%، بينما حصل أردوغان 46.4% من الأصوات التي ستشارك في عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية المقبلة.وحينما أجرى الاستطلاع مواجهة بين أردوغان وعمدة إسطنبول، حصل إمام أوغلو على 53.1%، بينما حصل أردوغان على 46.9%.وفي حالة ترشح زعيم حزب الشعب الجمهوري أمام أردوغان، جاءت نتائج الاستطلاع بحصول كليتشدار أوغلو على 49.0%، بينما حصل أردوغان على 51.0%.وكذلك حصدت زعيمة الخير على نسبة 49.5%، وحصل أردوغان على النسبة نفسها أمام كليتشدار أوغلو 51.0%.