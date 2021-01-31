تفاصيل زيارة وزير الخارجية التركي لقبرص الشمالية غدًا

أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، عن زيارة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، جمهورية شمال قبرص التركية، غير المعترف بها دوليًا، غدًا الاثنين.وفي التفاصيل، خلال الزيارة الممتدة حتى 2 فبراير، يناقش الوزير التركي القضية القبرصية وخارطة الطريق للمفاوضات التي ستجرى بشأن حلها، وسبل تعزيز الاستثمارات التركية في قبرص الشمالية، وفقًا لموقع «تي آر تي خبر» التركي.يذكر أن جمهورية شمال قبرص التركية، غير المعترف بها دوليًا، أعربت عن استنكارها لقرار مجلس الأمن الخاص بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الجزيرة المحتلة من قبل تركيا منذ منتصف السبعينات، دون الحصول على موافقتها، معتبرة أن القرار معيب للغاية.