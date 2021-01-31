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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحزب الديمقراطي يسعى لحظر الأسلحة في الكونجرس للجميع

الأحد 31/يناير/2021 - 02:46 م
الكونجرس
الكونجرس
مروة عنبر
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يعمل الحزب الديمقراطي الأمريكي في مجلس النواب، على الضغط لتمرير اقتراح تشريع يمنع النواب من حمل الأسلحة النارية في أي مكان داخل مبنى الكونجرس "الكابيتول".

ومن المقرر أن يلغى هذا الاقتراح قانونا مضى عليه عقود من الزمن، يستثني النواب من حظر شامل للأسلحة في جميع أنحاء الكابيتول، وفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية.

وأخذت القضية منحى جديدا هذا العام، بعد أن أعرب عدد قليل من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين، معظمهم من أعضاء الكونجرس الجدد، عن رغبتهم في جلب أسلحة نارية مخفية إلى أرضية الغرفة، حيث تحظرها الإرشادات الحالية.

وجاء هذا الاقتراح بتوصية النائبين الديمقراطيين، جاريد هوفمان وجاكي سبير، إذ قال "هوفمان"، "أعتقد أن ما تعلمناه لا ينجح، وهو نظام الشرف، وتابع هذه هي الطريقة التي نفرض بها الحظر الحالي على الأسلحة في قاعة مجلس النواب، ونعلم أن عددا متزايدا من الجمهوريين يستهزئون به فقط".

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