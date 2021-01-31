البابا تواضروس يستقبل راعي كنيسة مار جرجس بكندا

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، القس چورچ ميخائيل، كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس والقديس الأنبا أنطونيوس، أوتاوا كندا.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم «صوم يونان النبي» والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.