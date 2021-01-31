توقعات بعودة نقل النفط العراقي إلى الأردن في أبريل

توقع مصدر مطلع عودة نقل النفط العراقي إلى الأردن برا قبل نهاية شهر إبريل المقبل، لافتًا إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، حصل عليها بعض التعديلات غير الجوهرية.وأوضح المصدر، أن مذكرة استيراد النفط الخام من العراق والتي تم تمديدها لمدة عام اخر، أبقت كميات النقل بنحو 10 آلاف برميل يوميًا.ولم يشر المصدر إلى أي تغيير على أسعار النفط، والذي حدد بموجب المذكرة السابقة بسعر برنت مطروح منه 16 دولار، وفقًا لقناة «المملكة».وأضاف أنه بعد الموافقة على تجديد مذكرة التفاهم بين الأردن والعراق بشكل رسمي، سيتم طرح عطاء جديد لعمليات النقل من العراق للأردن، ولن يكون هناك تمديد لعطاء النقل السابق.وكان الأردن والعراق وقعا مذكرة تفاهم في 2006 لتزويد الأردن بنفط خام كركوك منقولا برا بالصهاريج، وفق تسعيرة تعادل سعر نفط خام برنت ناقصا 18 دولارا، على أن تتحمل المملكة كلفة النقل بين كركوك والزرقاء، وقد تم تعديلها في فبراير 2019، لتصبح المعادلة السعرية أفضل بدولارين.وانتهت مدة مذكرة التفاهم العراقية الأردنية الخاصة باستيراد النفط منتصف شهر يوليو الماضي، وجرى تمديدها حتى نوفمبر بسبب جائحة كورونا، التي أثرت على سير النقل، وأوقفته لفترة محدودة.