بينهم أطفال.. ارتفاع ضحايا تفجير عفرين إلى 8

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء التفجير العنيف الذي شهدته مدينة عفرين أمس، إلى 8 ضحايا بينهم 4 أطفال.ووقع التفجير بواسطة آلية مفخخة في حي الصناعة، بالمدينة الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل في ريف حلب الشمالي الغربي، وفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان.يذكر أن تعداد الضحايا مرشح للارتفاع نظرا لوجود 27 جريحابعضهم في حالات خطرة، ومن ضمن الجرحى يوجد 8 أطفال دون سن 18 عاما.