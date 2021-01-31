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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدينة الأسمرات تستقبل اليوم المسرح المتنقل

الأحد 31/يناير/2021 - 02:06 م
المسرح المتنقل
المسرح المتنقل
مصطفى عبدالله
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تستعد مدينة الأسمرات بمحافظة القاهرة لانطلاق المسرح المتنقل، والذي سيظل بمدينة قاطني العشوائيات 3 أيام، ليصل إلى القرى الأكثر احتياجا بمحافظات مصر.

وقامت أجهزة مدينة الأسمرات بالاستعداد لانطلاق المسرح المتنقل بتجهيز المكان المقرر إقامته به.

وقامت وزارة الثقافة بتثبيت مكبرات الصوت استعدادا لانطلاق المسرح المتنقل في تمام الساعة السادسة مساء اليوم.

كان أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، إطلاق، من حي "الأسمرات 3" قوافل المسرح المتنقل والتي تشمل 6 محافظات هي القاهرة، قرية ميت غراب مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، قرية البلانة مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، قرية الجبيل بالوديان مدينة الطور بجنوب سيناء، قرية رزقة مركز القوصة دير المحرق بأسيوط، قرى مركز أبو المطامير بالبحيرة، وتستقر المسارح في كل قرية من 3 إلى 4 أيام ثم تنتقل إلى قرى أخرى داخل المحافظات الست ومن ثم إلى القرى الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية.

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