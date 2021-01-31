ضبط 752 ألف مخالفة مرورية في المحافظات خلال شهر

أسفرت جهود أجهزة الأمن، خلال شهر، في مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 753878 مخالفة مرورية متنوعة.كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على 1203 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 8448 من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية 255 منهم.وفحص 6693 مركبة، تبين مخالفة 630 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 26598 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 2231 سائقًا منهم.يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.