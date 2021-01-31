محمد أبوالعينين: مشروعات النقل تحقق القيمة المضافة وتنافسية العصر

أشادالنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قطاع النقل البري والبحري، مؤكدا هذا التطوير يحقق مبدأ القيمة المضافة والتنافسية بلغة العصر الحديث بما يحقق مصلحة الأجيال القادمة.وقال وكيل البرلمان، خلال إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: "استوقفني التطوير الحادث في مجال النقل البري والنهري والبحري واستوقفني الخوف من المستقبل والطموح في كافة الخطط من خلال مشروعات ضخمة تحمل رؤى المستقبل".وتحدث وكيل البرلمان، خلال الجلسة العاة للبرلمان، عن تحديات التمويل، مستطردا: "استوقفني السعي لتشجيع المستثمر، بمنظومة تطوير النقل النهري من خلال دراسات تستهدف لتحويله لمشروع تجاري وحضاري يحقق فرص استثمارية".وقال وكيل البرلمان، إن ما يحدث يستهدف التسويق لكل المشروعات ويخلق كل من أشكال التعامل مع العالم بلغة العصر بما يدعم الصناعة والتجارة، مشيدا بتقدم مصر 90 مركزا في التنافسية العالمية في مجال الطرق.