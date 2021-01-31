محافظة القاهرة تواصل أعمال رفع كفاءة طريق المطار

واصلت أجهزة محافظة القاهرة، أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع والمحاور الشريانية بمحافظة القاهرة، حسب تكليفات الإدارة السياسية وتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتجميل الشوارع المحورية وتشجيرها وتزيينها.وأجرى اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، جولة، اليوم، في طريق صلاح سالم لمتابعه العمل اليومي في تطوير طريق المطار.وتقوم هيئة نظافة القاهرة بزرع الورود وأشجار الزينة، على امتداد طريق المطار حسب الخطة الموضوعة برفع كفاءة طريق المطار والتي تتضمن أعمال الرصف والإنارة.وخلال الجولة أثنى رئيس الهيئة العامة لنظافة القاهرة، على مستوي العمل والمجهود المبذول من قبلالهيئة المركزي للتجميل، وتأتي الأعمال تنفيذا لتكليفات محافظ القاهرة، باستعادة الواجهة الحضارية للشوارع المحورية بمحافظة القاهرة.