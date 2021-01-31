العدالة الناجزة.. نهج النيابة العامة لسيادة القانون

_نفاذ الأكسجين بمستشفى زفتى

_التنمر على شخص من ذوي الإعاقة

_الطعن على براءة المتهمين بقضية سيدة الكرم

تعمل النيابة العامة برئاسة المستشار حماده الصاوى على تحقيق العدالة الناجزة، فهو نهج تسير عليه النيابة العامة خلال تحقيقاتها لإعطاء كل ذى حق حقه، من خلال التصرف فى القضايا، وتقديم المتهم فيها للمحاكمة ليشعر المجتمع بسيادة القانون.ونرصد في هذا الملف بعض من لقضايا التي استجابت لها النيابة خلال 2021، وحققت فيها على وجه السرعة.الواقعة الأولى وعقب تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي عن انقطاع الأكسجين بمستشفى زفتى العام، أعلنت النيابة على الفور مباشرة التحقيق بالواقعة، بعد تلقيها بلاغا بوفاة مريضة «بقسم العناية المركزة بمستشفى زفتى العام» على إثر ادعاء انقطاع الأكسجين بالمستشفى وإهمال بإدارتها، وقد تبينت «النيابة العامة» وفاة حالة أخرى لم يُبلَّغ بها.وأجرت «النيابة العامة» تحقيقاتها حول كيفية نفاذ الأكسجين بالمستشفى، والإجراءات المتخذة في حالة نفاذه، ومدى اتباع تلك الإجراءات في الواقعة محل التحقيق؛ وصولًا لحقيقة سبب وفاة المريضين.وقررت النيابة العامة تشكيلَ لجنة من مديرية الشئون الصحية بالغربية لحصر عدد المرضى بالمستشفى، وبيان سبب دخولهم، والإجراءات التي اتخذت معهم، وعدد المتوفين، وبيان سبب وفياتهم، وفحص كافة الأدوات والأجهزة المستخدمة هناك بيانًا لمدى سلامتها، وعما إذا كانت الواقعة حدثت عن عمد أم إهمال، وبيان المتسبب فيها.كما قامت النيابة بعد رصد وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تداول صور بمواقع التواصل الاجتماعي لشخص مُعلَّق بجدارِ عقارٍ تحت الإنشاء للسخرية منه والتنمر عليه، بفتح تحقيق موسع في القضية.وكانت «وحدة مباحث مركز شرطة كفر صقر» قد رصدت الصور المذكورة، وأسفرت تحرياتها عن تحديد شخصين صوَّراها ونشراها، وتحديد شخصِ المجنيِّ عليه الذي تبين أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبسؤال والده «بالنيابة العامة» قرَّر أنَّ المتهميْنِ استوقفا المجنيَّ عليه واصطحباه إلى عقار تحت الإنشاء ليسخرا منه بتعليقه من ملابسه على مسمار بجدار العقار وتصويره في تلك الحالة، وأنهما تعديا عليه بالضرب ونشرا صوره بقصد السخرية منه والتنمر عليه، وقد شهد المجني عليه بذات المضمون في التحقيقات.وباستجواب النيابة العامة المتهمين أقرَّا بارتكابهما الواقعة على نحو شهادة المجني عليه ووالده بقصد المزاح معه، وأن أحدهما نشر الصور المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي لهذا الغرض.الواقعة الثالثة وعقب صدور حكم محكمة الجنايات بالمنيا ببراءة المتهمين بقضية سيدة الكرم، وتداول مواقع التواصل الاجتماعي حكم البراءة أمر بالطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين بهتك عرض سيدة بقرية الكرم بدائرة قسم شرطة (أبو قرقاص) بالقوة في غضون مايو عام ٢٠١٦ في القضية رقم ٢٣٦٦٨ لسنة ٢٠١٦ جنايات أبو قرقاص، وذلك بعد دراسة المكتب الفني للنائب العام أسباب الحكم وأوجه الطعن عليه.الواقعة الرابعة التي تولاها مكتب النائب العام واعلانه مباشرة التحقيقات في واقعة اتهام طبيب بهتك عرض فتاتين بالقاهرة.وأعلنت النيابة أنها تلقت في غضون نوفمبر الماضي عريضتيْنِ من موكَّل فتاتين أبلغتا عن المتهم أنه خطفهما بطريق التحايل وهتَكَ عرضهما خلال عامي ٢٠١١، ٢٠١٢ وقد كانتا طفلتيْنِ وقتَئذٍ.فاستدعتهما النيابة العامة وشهدتا بتعدي المتهم عليهما خلال جلسات ادعى فيها علاجَهما نفسيًّا، وذلك بعد أن قرأَتَا كتابًا من تأليفه وتواصلتا معه هاتفيًّا بالرقم الذي دوَّنه بالكتاب.وباستجواب النيابة العامة المتهم في ديسمبر الماضي أنكر ما نُسب إليه من اتهامات مقرِّرًا أنه طبيبٌ بشريٌّ حُرٌّ لا يمتهن الطبَّ ولا يملك عيادة طبية. ولم تتوصل تحريات الشرطة إلى أية معلومات حول الواقعة.وقد رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» مطالبات عديدة بمختلف حسابات «النيابة العامة» الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي للتحقيق مع المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لاتهامه في غير الواقعتين المطروحتين، دون أن تتلقى «النيابة العامة» بلاغًا رسميًّا مباشرًا أو يُقدَّم إليها دليلٌ ضدَّه مما يُذاع عنه بمواقع التواصل خلاف العريضتين المذكورتينِ.