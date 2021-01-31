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مصر

جامعة حلوان تطلق أولى المحاضرات الافتراضية عن الاقتصاد السياحة لطلاب «طشقند»

الأحد 31/يناير/2021 - 11:39 ص
جريدة الدستور
إسراء جمال
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بدأت أول محاضرة من سلسلة المحاضرات الافتراضية عن السياحة والضيافة في مصر، للطلاب في جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، والتي يلقيها أعضاء هيئة تدريس من كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.

جاء ذلك في إطار جهود التدويل الافتراضي للأنشطة التدريسية بجامعة حلوان، واستكمالا لفعاليات سلسلة المحاضرات الافتراضية الدولية التي نظمها مكتب العلاقات الدولية، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن هذه المحاضرات تعكس أوجه التعاون المشترك بين جامعة حلوان والجامعات العالمية الأمر الذى يسهم بدوره كبير فى تعزيز التواجد الدولى للجامعة من خلال مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى محاضرات دولية تعكس تميز السياحة المصرية وإقبال الدول المختلفة على الدراسة المتعمقة للتراث المصرى.

كما أعرب الدكتور اليور محمودوف نائب رئيس جامعة طشقند للتعاون الدولي، عن أن هذا التعاون ليس الأول من نوعه حيث أن التعاون بين الجامعتين بدأ في شهر أكتوبر الماضي، كما ذكر أن سلسلة المحاضرات هذه هي ضمن فعاليات "الشهر المصري" الذي تحتفل فيه جامعة طشقند بذكرى بداية العلاقات الدبلوماسية بين مصر واوزبكستان منذ عام ١٩٩٢.

كما أعرب عن شكره وتقديره لدور مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان عن مجهودهم لتوطيد التعاون بين الجامعتين.

وقامت الدكتورة حنان امين رئيس وحدة الشراكات والشبكات بمكتب العلاقات الدولية بإلقاء كلمة عن التعاون الذي تم بين الجامعتين حتى الآن، وذكرت أن التعاون بين الجامعتين في مجال المحاضرات الافتراضية بدأ ٢٠٢٠ بسلسلة من المحاضرات عن الاقتصاد المصري ثم سلسلة أخرى من المحاضرات ألقاها أساتذة اللغة العربية بجامعة حلوان لطلاب قسم اللغة العربية بجامعة طشقند.

وقدمت الدكتورة سها عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، الشكر لدور مكتب العلاقات الدولية في تنظيم هذه السلسلة من المحاضرات وتقديم أول محاضرة عن إمكانات مصر كوجهة سياحية للأحداث الكبرى.

أدار المحاضرة الدكتورة زولا يهو كوديروفا رئيس قسم الشؤون الاقتصادية الخارجية والسياحة بجامعة طشقند، حيث أعربت عن سعادتها لإتاحة هذه المحاضرات للطلاب بقسم السياحة.

بدأت أولى سلسلة المحاضرات بحضور عدد من أساتذة وطلبة قسم السياحة بجامعة طشقند الحكومية وطلبة من كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.

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