رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محلل أمني سويدي لـ«الدستور»: الإخوان تهديد مباشر للدول الأوروبية

الأحد 31/يناير/2021 - 11:32 ص
الدكتور ماغنوس نوريل
الدكتور ماغنوس نوريل
أمينة ذكى
طباعة
قال الدكتور ماغنوس نوريل، الحاصل على زمالة فولبرايت، ومحلل أول سابق في وكالة أبحاث الدفاع السويدية، وباحث مساعد في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى لـ "الدستور"، أن جماعة الإخوان تشكل تهديدا مباشرا للمجتمعات المختلفة في أوروبا.

وتابع "نوريل"، كانت جماعة الإخوان المسلمين أفضل حركة إسلامية تنظيمًا وبدأت في التنظيم بعد الحرب العالمية الثانية بوقت قصير، وكانت قوتهم في المقام الأول في حقيقة أن الحركة أنشأت العديد من المنظمات في العديد من البلدان الأوروبية، ونجحت في تقديم نفسها على أنها أفضل جماعة إسلامية منظمة، وقد جعل ذلك من السهل نسبيًا التعامل معها من قبل الحكومات والسلطات الأوروبية كمحاور مسلم.

وحول الدعم المالي للجماعة، قال المحلل السابق في وكالة أبحاث الدفاع السويدية، أن حركة الإخوان المسلمين تحصل على المال اللازم لها من المال العام الأوروبي ومن المال العام للدولة الموجودة فيها، ومن خلال هياكل المجتمع المدني المختلفة التي تم إنشاؤها لدعم المواطنين، كما شمل ذلك كلًا أيضا تمويلات من الحكومة المحلية والأموال الوطنية من الصناديق الحكومية،التي تدعم الأغراض التعليمية والاجتماعية والدينية والصحية، واعتبر أن الدول الأوروبية كانت في غفلة، لأنها كانت تدعم الجماعة، لأنها لم تكن تعي الخطر الحقيقي للجماعة وما تمثله الحركة.

وحول وقف خطر الجماعة في أوروبا وجماعات الإسلام السياسي بشكل عام قال "نوريل"، لوقف الجماعة وانتشارها لابد أولا من وقف التمويل للعديد من المنظمات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين والتي تلقت الملايين خلال سنوات عديدة، ثانيًا لابد من فهم حقيقة أن جماعة الإخوان المسلمين قد مزجت بين الدين والسياسة، وهو أمر يتعارض تمامًا مع المفاهيم الديمقراطية الأساسية، كما يعتبر فصل السياسة عن الدين فكرة أساسية يقوم عليها كل مجتمع ديمقراطي وحر، وبالتالي فإن أيديولوجية الإخوان تشكل تهديدًا مباشرًا للمجتمعات.

وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الأوروبية لحظر الجماعة أو مراقبة أنشطتها، كما هو الحال في ألمانيا، والنمسا، وفرنسا، قال أن الخطوات التي اتخذتها ألمانيا والنمسا وفرنسا هي علامات تدل على نهج أكثر قوة وواقعية تجاه جماعة الإخوان المسلمين، معتبرا أن هذه الخطوات سوف تساهم في السيطرة على الجماعة، مضيفا أنه من المشجع أيضا أن هذه البلدان الأوروبية تتعامل مع جماعة الإخوان باعتبارها حركة مع عدة منظمات وليس كمنظمة واحدة، ويكتسي هذا الأمر أهمية أساسية لأنه من الأسهل بكثير أن نتبع مختلف المنظمات، بدلا من حظر الحركة فقط.

وأردفأما بالنسبة للدول العربية مثل مصر، والإمارات العربية المتحدة وغيرها، فأعتقد أن نفس المنطق ينطبق عليها، وهو مراقبة كافة الحركات التابعة والموالية لجماعة الاخوان، لأنه ربما يكون ملاحقة مختلف المنظمات المكونة لجماعة الإخوان أكثر فعالية.

موضوعات متعلقة

16 مصابًا فى تصادم على طريق «الإسكندرية - القاهرة» الصحراوى

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

أبرزها الديون والبعثات.. 4 ملفات حكومية تحت مجهر «النواب»

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى منفلوط النموذجي

image description

تكلفة وتفاصيل تطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

image description

تبطين 7 ترع بتكلفة ٩٩ مليون جنيه فى دمياط

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح «كوفيشيلد أسترازينيكا»

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

كيت تحث أولياء الأمور على الاهتمام بصحتهم أثناء تفشى الوباء

أول تعليق من سيف الدين الجزيرى بعد الانضمام إلى الزمالك

أيام زمان

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

«النخبة» تصدر رواية «الغربة القاتلة» للكاتب مرتضى خليل

«التنسيق الحضارى» ينهى أعمال «حكاية شارع» بالقاهرة التاريخية

محمد سلماوى: تخوفت من طرح مقالاتى فى كتاب

3 شعراء من اليمن يتألقون فى أمسية «بيت الشعر» بالأقصرر (صور)