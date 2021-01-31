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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحفظ على 4 أطنان جبن موتزريلا فاسدة في البحيرة

الأحد 31/يناير/2021 - 11:27 ص
جبن موتزريلا فاسدة
جبن موتزريلا فاسدة
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط (4 طن "جبن موتزاريلا") معبأة داخل عبوات دون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية "مجهولة المصدر"، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك معمل لمنتجات الألبان "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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