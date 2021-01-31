إحباط بيع 227 طن دقيق بلدي به نقص بالأوزان في المنيا

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط (227،8 طن "دقيق بلدى مدعم") بها نقص بالأوزان بمقدار 1،16 طن في إجمالي الكمية - 159،68 طن خليط زوائد "نخالة ناعمة وخشنة" بها نقص في الأوزان بمقدار 7،19 طن في إجمالي الكمية.. تمهيدًا لتوزيعها على المخابز البلدية بقصد الغش والتدليس وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مطحن) بمحافظة المنيا.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.