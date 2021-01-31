تجدد اشتعال حريق مخزن أحذية بفيصل

تجدد اشتعال النيران في بدروم مخزن أحذية بشارع المطبعة في فيصل، ويحاول رجال الحماية المدنية إخماد الحريق.تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بعقار بمنطقة فيصل، وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمن بمحيطه لمحاصرته ومنع امتداده لمحاولة إخماد النيران.