«الرى» تؤهل 890 كيلو مترا من الترع المتعبة لترشيد المياه

تشهد الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حالة من النشاط والعمل المستمر على مدار اليوم والساعة، لسرعة الإنتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى وجود العديد من المهندسين وقيادات الرى للإشراف على التنفيذ على أكمل وجه وجودة الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز فيها.وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الأحد، من تأهيل وتبطين 890 كيلومترا من الترع المتعبة من إجمالي الأطوال التي تم تدبير الاعتماد لها للتأهيل بطول 5651 كيلو متر، لترشيد استهلاك المياه، مع استمرار المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة لتحقيق إنجاز تنفيذ المشروع القومي.من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، أهمية المشروع فى ترشيد استهلاك المياه، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية.وشدد على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة، خاصة أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف حل جزء من مشاكل نقص المياه وتقليل شكاوى المزارعين.