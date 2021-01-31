واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5973 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 3123 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 120 مخالفة السير بدون تراخيص، 34 مخالفة موقف عشوائي، 53 مخالفات شروط التراخيص.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.