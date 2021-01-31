«المهنية للمعلمين» تتيح تقديم التماس للمتضررين من عدم الترقية

أتاحت الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمديريات التعليمية، للذين لم يرد اسمهم بالقرار رقم 247 بتاريخ 14 ديسمبر 2020، التقدم بطلب التماس لفروع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظات المختلفة.وينص القرار رقم 247 بتاريخ 14 ديسمبر 2020، على منح أعضاء هيئة التعليم، شهادة الصلاحية اللازمة للترقي، للمعلمين إلى الذين استوفوا متطلبات الترقى للعام 20192020.واشترطت الأكاديمية، أن يتقدم المعلم بالمستندات الدالة على أحقيته فى ذلك، حتى تتمكن الأكاديمية من مخاطبة الجهات المعنية للتوجيه باتخاذ اللازم نحو ادراجهم بكشوف ملحق القرار، والذى يرجع اعتماده لنفس تاريخ القرار المذكور أسوة بزملائهم متى انطبقت عليهم الشروط.جدير بالذكر أنه تقدم العديد من المعلمين بالشكاوي لعدم إدراجهم بكشوف القرار المشار إليه، رغم اجتيازهم الاختبار الالكتروني للبرنامج الرقمي للترقي وصدور لهم شهادة الصلاحية من الأكاديمية واستيفائهم لملف الانجاز بإداراتهم أو مديريتهم.كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد القرار الوزاري رقم 247 بتاريخ 14 ديسمبر 2020، بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي، إلى وظائف المعلمين للعام 20192020.