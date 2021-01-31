استمرار حبس المتهمين بسرقة فيلا رجل أعمال بالتجمع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس تشكيل عصابى 15 يوما على ذمة التحقيقات لسرقتهم فيلا رجل أعمال بمنطقة التجمع.وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "سامح. ع"، "علاء. م"، "حامد. ج"، قاموا بسرقة فيلا رجل أعمال بالتجمع بعد مراقبتها والتأكد من خلوها من السكان.كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع بلاغا من "م. م" رجل أعمال يفيد بسرقة محتويات من داخل فيلته، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم واقعة السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.