خالد جلال: المخرج فهمى الخولى صاحب فكرة نقل العروض خارج المسرح

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، المخرج المسرحي الكبير فهمي الخولي، موضحًا أنه كانت تربطه علاقة صداقة قوية بالمخرج الراحل فهمي الخولي، وكان واحدًا ممن آمنوا بمواهب الشباب، مشيرًا إلى أنه تشرف بتكريمه مع المخرج المسرحي الكبير في يوم المسرح المصري، وكان فخورًا بذلك.وأضاف جلال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية "TEN"، أن المخرج فهمي الخولي كان من إيقونات المسرح المصري، وكان دائم التواصل والحضور حتى النهاية وصاحب فكرة نقل عروض المسرح خارج دور العرض والمباني المتعلقة به.وتابع رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، أنه تعلم على يد الفنان الكبير كرم مطاوع، كما أن المخرج الراحل فهمي الخولي يعد واحدًا من الذين تتلمذ على يديهم، موضحًا أنه تعلم الكثير من هذين الفنانين العظماء، وهم أصحاب فضل عليه.وأكمل خالد جلال، أن المخرج الراحل جعل الجميع يحب المسرح من خلاله، قائلا: "الوزير العاشق من عبد الله غيث وسميحة أيوب كانت أيقونة من أيقونات المسرح المصري وأحببنتا في البلاغة واللغة وكان عملًا مسرحيًا عظيمًا، والكثير أحبوا المسرح من مسرحياته".وعن مسرحية الوصية، أكد خالد جلال، أن الوصية عمل فني رائع يجسد تضحيات بطولات رجال الجيش عن الشهيد محمد المعتز رشاد، وهذا العرض يمثل روح الشهيد لشاب خرج من الجامعة والتحق بالجيش، وكان والده ضابطًا أيضًا، وكان يخاف على والده من أن يخبره بأنه يعمل في العريش.وتابع خالد جلال، أن القصة درامية وهى وجود الضابط داخل المستشفى ليكتشف الأب أن نجله جريحًا بالمستشفى التي يعمل بها، ويلتقي به وجهًا لوجه، قائلا: "كل من عملوا في العمل آمنوا به وكانوا يشعرون بأنه يجب أن تسجل قصة هؤلاء الشباب وقصص الشهداء للمجتمع، ونحن أحوج ما نكون لقصص البطولة".