البابا تواضروس يُعمد الطفلة «ماريا مينا» بدير الأنبا بيشوي (صور)

منح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، سر المعمودية للطفلة "ماريا مينا ميشيل"، وذلك بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.وجاء منح سر المعمودية وهو أحد الأسرار الرئيسية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال ترأسه صلوات القداس الإلهي بالدير.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.