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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

شباب «التنسيقية» يبحثون إجراءات حل مشكلات الأهالى فى القرى والأحياء الفقيرة

السبت 30/يناير/2021 - 08:34 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
إسلام نصير
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نجح أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، فى تحقيق المعادلة الصعبة، بتقديم أداء برلمانى احترافى على مستويى الرقابة والتشريع، والاستمرار فى تقديم الخدمات للمواطنين عبر تنفيذ جولات تستهدف التواصل الدائم معهم بجميع المحافظات وحل مشكلاتهم.

ويحرص نواب «التنسيقية» على التفاعل مع قضايا المجتمع والمواطنين وتقديم مبادرات خدمية واجتماعية تحت شعار «سياسة بمفهوم جديد»، تهدف للإسهام فى تنمية العمل السياسى، عبر التكاتف خلف مشروع وطنى جامع لكل الأيديولوجيات السياسية.
ومن بين هؤلاء النواب، النائب أحمد رمزى ناجى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذى عمل منذ اليوم الأول لانتخابه على المساهمة فى تذليل جميع العقبات أمام المواطن، والتفاعل مع مطالب أهالى دائرته واستقبال عدد من المواطنين فى مقره الانتخابى.
وتقدم «رمزى» بطلبات إلى هيئة البريد المصرى بشأن تحسين وتطوير مكاتب البريد التابعة لقرى برقاش وقرية عبدالصمد وعزبة شريف بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، كما تقدم بطلب إلى وزير الشباب والرياضة لتطوير مركز شباب مناشى البلد ومراكز شباب أخرى.
ويعمل «ناجى»- حاليًا- على حل مشكلة الطرق المتهالكة والضيقة بمنطقة وردان، استجابة لمطالب الأهالى، إذ تقدم بطلب لتوسيع الطريق وإزالة التعديات، وهو ما بدأ بالفعل، كما أسهم النائب فى إنهاء إجراءات استكمال وتسلم محطة الصرف الصحى بالمنطقة الشمالية لدائرة منشأة القناطر، لقرى أبوغالب ووردان وأتريس والحاجر وبنى سلامة والقطا.
فى السياق ذاته، زارت مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إدارة الزيتون التعليمية، والتقت مدير الإدارة هيثم غازى.

ودار اللقاء حول معرفة استعدادات الإدارة التعليمية لعقد الامتحانات والموقف التعليمى واحتياجات الإدارة والنواقص التى تتطلب تقديم طلب للوزارة.
وتوجهت النائبة إلى قسم الزيتون، والتقت العميد عمر سرحان، مأمور القسم، من أجل تهنئة رجال الشرطة بقسم الزيتون بمناسبة عيد الشرطة، وتوجيه الشكر لهم على دور القسم فى توفير الأمن لسكان حى الزيتون.
كما توجهت النائبة مرثا محروس إلى حى الأميرية، واجتمعت برئيس الحى اللواء جمال عبدالناصر، وكبار موظفى الحى، ودار اللقاء حول الخدمات المقدمة للجمهور وأبناء الحى وكيفية تطويرها وبناء آلية تعاون بين الحى والنائبة من أجل تدعيم قدرات الحى والإمكانات المادية التى تساعد فى تحسين الخدمة، وكذلك مناقشة خطة الحى الفترة المقبلة.


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