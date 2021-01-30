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خطوات تجديد رخصة القيادة 2021.. إليك الرابط الإلكتروني

السبت 30/يناير/2021 - 08:27 م
تجديد رخصة القيادة
تجديد رخصة القيادة
نعمات مدحت
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العديد من المواطنين لا يعرفون خطوات تجديد رخصة القيادة 2021، لذا يرغب الكثير منهم في المعرفة من خلال البحث عنها على المنصات الإلكترونية، حيث سهلت وزارة الداخلية قطاع المرور، حيث حددت الإدارة العامة للمرور، شروط استخراج رخصة القيادة على جميع وحدات المرور بالجمهورية، خلال الفترة الماضية.

خطوات تجديد رخصة القيادة 2021

حدد قطاع المرور العديد من الخطوات التي يجب أن يفعلها المواطن للحصول على رخصة قيادة سليمة حيث لا بد أن يتقدم طالب الحصول على رخصة قيادة خاصة وقيادة دراجة نارية إلى قسم المرور التابع له محل إقامته المدون في بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الخاص به، أو في بطاقة تحقيق الشخصية لرجال القوات المسلحة.

وتتضمن الخطوات أيضا، ضرورة أن يكون طالب الرخصة حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو حاصلًا على شهادة محو الأمية، ثم إحضار 4 صور شخصية ، وألا تقل سن الطالب عن 18 عامًا.

وتشمل الخطوات ايضا، ضرورة تقديم 2 شهادة طبية إحداهما صادرة من طبيب عيون والأخرى صادرة من طبيب أمراض باطنية مدون بها كافة البيانات المتعلقة بالذي يريد الحصول على رخصة قيادة، وهي:  الاسم والسن ومحل إقامته والرقم القومي، بحيث تحتوي على رقم الطبيب الذي أجرى الفحوصات ورقم تسجيل الشهادات من نقابة الأطباء.

وأخيرًا يتم إجراء اختبار شفوي من جانب إدارة المرور التابع لها، وإجراء لقيادة السيارة أمام لجنة من المرور، وفي حالة اجتياز الاختبارات كاملة بنجاح، يذهب المواطن الذي يريد استخراج رخصة إلى الشباك الخاص بالتصوير، لاستخراج الرخصة واستلامها بعد دفع الرسوم، حيث تكون سارية الرخصة لمدة عشر سنوات.

خطوات تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا 2021

من جانبها، أتاحت وزارة الداخلية للجمهور تجديد رخصة القيادة إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، تسهيلا على المواطنين في ظل الظروف التي يمر بها العالم من جائحة كورونا التي انتشرت في المجتمعات العربية، حيث يمكن استخراج الرخصة من خلال الخطوات التالية:

-الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط الآتي: https:moi.gov.eg، ثم اختيار الخدمات المراد الحصول عليها، وهي تجديد الرخصة.
 
-وبعد أن تم معرفة وشرح خطوات تجديد رخصة القيادة، أن يقوم المواطن بتسديد الرسوم للرخصة عبر كافة آليات السداد الإلكتروني من الفيزا كارت أو فوري، أو كاش.
-وبعد تسديد الرسوم وإدخال كافة البيانات، ينتظر استخراج الرخصة وإرسالها من الجهة المسؤولة عبر الانتهاء من استخراجها على البريد المدون في البيانات.

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