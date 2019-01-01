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حوادث

شروط استخراج رخصة القيادة من المرور

الخميس 11/يوليه/2019 - 03:27 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، الخميس، شروط استخراج رخصة القيادة على جميع وحدات المرور بالجمهورية.

- يتقدم طالب الحصول على رخصة قيادة خاصة وقيادة دراجة نارية إلى قسم المرور التابع له محل إقامته المدون في بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو في بطاقة تحقيق الشخصية لرجال القوات المسلحة.

- لابد أن يكون طالب الرخصة حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو حاصلًا على شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

- عليه التوجه ومعه 4 صور شخصية للطالب، وألا تقل سن الطالب عن 18 عامًا ميلاديا، بالإضافة إلى تقديم 2 شهادة طبية إحداهما صادرة من طبيب عيون والأخرى صادرة من طبيب أمراض باطنية مدون بها اسم الطالب وسنة ومحل إقامته ورقم القومي ومثبت بها نتيجة فحص الطالب صحيًا ولياقته للقيادة ومدون بها اسم الطبيب ورقم تسجيله بنقابة المهن الطبية.

- أن يتم اختبار الطالب شفويًا في قواعد وآداب المرور وعلامات وإشارات المرور، كما أنه ‏في حالة عدم النجاح في الامتحان الشفهي لا يسمح بدخول الامتحان العملي وتحسب هذه إحدى مرات الاختبار.

- إذا نجح الطالب في الاختبار الشفوي يجري اختبار عملي، ويتضمن الاختبار العملي الخطوات الآتية، إدارة المحرك وانطلاق المركبة على خط مستقيم ثم العودة على خط منعطف، والتوقف في الحالات العادية وفي الحالات الطارئة، والدوران إلى اليمين وإلى اليسار في تقاطعات الطرق، والرجوع بالمركبة للخلف، دوران المركبة في حيز محدود من الطريق، والوقوف في المنحدرات، والانتظار بين المركبات.

- بعد اجتياز الاختبار العملي بنجاح يقوم المتقدم بالحصول على الرخصة الخاصة بالتوجه لشباك التصوير، لاستخراج الرخصة وتسلمها بعد سداد الرسوم المقررة، كما أنه يجب الانتباه إلى أن رخصة القيادة الخاصة سارية لمدة 10 سنوات، أما رخصة قيادة الدراجة النارية سارية لمدة 5 سنوات.

وتناشد الإدارة العامة للمرور، المواطنين، أثناء استخراج تراخيصهم بعدم التعامل مع أي فرد خارج الوحدة والتعامل فقط مع المختصيين.
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