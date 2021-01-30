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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير عفرين إلى 35 قتيلًا وجريحًا

السبت 30/يناير/2021 - 06:40 م
تفجير عفرين
تفجير عفرين
محمد عمر
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ارتفعت حصيلة التفجير الذي طال مدينة عفرين السورية، اليوم السبت، إلى 35 قتيلًا وجريحًا ثلثهم من الأطفال.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيانه أن حصيلة الخسائر البشرية تواصل ارتفاعها على خلفية التفجير العنيف الذي شهدته مدينة عفرين عصر اليوم، حيث ارتفع إلى 6 بينهم 3 أطفال تعداد الذين استشهدوا وقضوا في انفجار آلية مفخخة في حي الصناعة بالمدينة الخاضعة لسيطرة القوات التركية في ريف حلب الشمالي الغربي.

وكشف المرصد السوري عن أن الآلية المفخخة هي رافعة يعمل عليها رجل لم يكن يعرف بتفخيخها، وكان أولاده برفقته وقت انفجارها.

وأشار المرصد إلى أن تعداد الشهداء والقتلى مرشح للارتفاع لوجود 29 جريحًا بعضهم في حالات خطرة، ومن ضمن الجرحى يوجد 9 أطفال دون سن 18.

يذكر أن هذا أعنف انفجار وأول مفخخة تضرب عفرين منذ بداية العام الجديد 2021.

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