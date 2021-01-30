كواليس تصوير الموسم الثالث من «ما وراء البرنامج» (صور)

قام الإعلامي محمد نشأت بجلسة تصوير للموسم الثالث "ما وراء البرنامج" المقرر انطلاقه على شاشة النهار خلال الأيام القليلة المقبلة.وينتمي برنامج "ما وراء البرنامج" للبرامج الساخرة، ويتناول بعض المواضيع الاجتماعية والسياسية والفنية والرياضية بشكل جديد وجذاب ويواكب الأحداث الجارية والتي تهم المشاهدين.ويذاع البرنامج مرة كل أسبوع، وهو ثاني تجارب محمد نشأت في تقديم البرامج التليفزيونية، بعد أن قدم من قبل برنامج "أنا مصر" على شاشة التليفزيون المصري، ويتولى إخراج البرنامج هاني حمدي.وتعرض محمد نشأت للانزلاق الغضروفي، ما استدعى خضوعه لجلسات علاج طبيعي خلال الأيام الماضية.