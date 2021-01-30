«أجهضت في فيلم المهاجر».. اعترافات يسرا عن العمل مع يوسف شاهين

"كنت أعشقه قبل أن أراه وذات يوم أرسل لي فيلم حدوتة مصرية، وكنت أعلم أن نورالشريف هو البطل، فذهبت له، فتعجب وقال لي شعرك أصفر، فقلت له: آه، فقال لا يكون أسود، فقلت له الأسود سيجعلني قبيحة، فقال لي أنتِ "لمضة"، وأعطى لي الورق، وذهبت المنزل وذاكرت الورق 10 مرات، وقلت لنفسي إننى لو فشلت مع يوسف شاهين فالأمر انتهى، فأرسلت لسيف عبدالرحمن الذي يعمل مع "شاهين" جواب اعتذار عن العمل، وقلت له أريد دورًا آخر".هكذا تحدثت الفنانة يسرا في حوارها في برنامج "الناس العزاز" عن علاقتها بالمخرج الراحل يوسف شاهين.وتابعت الفنانة يسرا: "وبعد 3 أشهر كنت حينها أعيش مع خالتي وزوجها، ونائمة، ووجدت يوسف شاهين هو من يوقظني من النوم، وقال لي أنا هشرب النسكافيه برا ومستنيكى، ووجدت خالتي تقول لي من هذا.. وتحدثت معه وقال لي الدور لم يعجبك، وكنت حينها أحترمه جدًا وأحبه، ووجدته يقول لي سأعطى لكِ الدور الذي تريدينه، ووقعت على العمل بـ2000 جنيه، رغم أننى كنت أقوم بالأفلام بـ6 آلاف جنيه حينها".وتحدثت الفنانة يسرا عن أصعب لحظاتها التي مرت بها مع المخرج يوسف شاهين، أثناء كواليس تصوير فيلم "المهاجر"، حيث تعرض لتعب شديد وقت أن كانت حاملًا، مما دفعها للسفر إلى فرنسا للعلاج، وهناك أجهضت الطفل نظرًا لتعبها الشديد.