رابط تسجيل المواليد الجدد والفصل الاجتماعي عبر موقع بوابة مصر الرقمية للتموين

خطوات إصدار بطاقة فضل اجتماعي



_الضغط علي إيقونة إصدار فصل اجتماعي لبطاقة التموين، وإختيار أبدا "ابدأ الخدمة"



_ستظهر علي الشاشة بيانات بطاقة التموين لمقدم الطلب، كما يتم الاطلاع على الشروط والأحكام.



_ويفترض بعد الخطوات السابقة الضغط على مربع الاختيار بجانبها في حالة الموافقة على الشروط والأحكام، ثم تحديد الإدارة التموينية التابع لها مقدم الطلب وأقرب مكتب تموين له.





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_ستظهر قائمة سبب الفصل ويتم تسجيل سبب الفصل ثم الضغط على التالي



_يتم تسجيل البيانات الخاصة بالعنوان الذي تريد استلام البطاقة عليه بالتفصيل، رقم العقار والطابق والشقة.



_الخطوة الأخيرة هي مراجعة وتعديل ما تم كتابته.