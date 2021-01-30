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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رابط تسجيل المواليد الجدد والفصل الاجتماعي عبر موقع بوابة مصر الرقمية للتموين

السبت 30/يناير/2021 - 02:28 م
بطاقة التموين
بطاقة التموين
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يبحث العديد من المواطنين عن رابط تسجيل المواليد الجدد والفصل الاجتماعي عبر موقع بوابة مصر الرقمية للتموين والخطوات اللازمة لذلك منذ أن أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فتح باب إضافة مواليد 2021 إلى بطاقة التموين، وتم تدشين موقع بوابة مصر الرقمية منذ سبتمبر الماضي في أعقاب أزمة كورونا تجنبًا الزحام وحماية الأفراد خلال وقت الأزمة.

خدمات موقع بوابة مصر الرقمية للتموين

ويقدم الموقع حزمة من الخدمات أبرزها إصدار بدل فاقد لبطاقة تموين، واستبدال البطاقات التموينية التالفة وإضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين للفئات المستحقة التي حددتها الدولة وهم فئة العمالة غير المنتظمة والمطلقات والآرامل ومن يأخذون معاش تكافل وكرامة، ويقدم الموقع كذلك خدمة تفعيل بطاقة التموين، بالإضافة للفصل الاجتماعي، ونقل البطاقات التموينية للأفراد من محافظة إلى أخرى.

وتستعرض معكم الدستور في التقرير التالي رابط تسجيل المواليد الجدد والفصل الاجتماعي عبر موقع بوابة مصر الرقمية للتموين.

خطوات إضافة المواليد الجدد إلي بطاقة التموين

حيث تم فتح باب التسجيل لإضافة مواليد بطاقة التموين، وتسجيل المواليد الجدد منذ 6 يناير 2021 الجاري، والتقديم متاح في موقع بوابة مصر الرقمية، ويمكن التموين كذلك عبر مكاتب التموين بمختلف المحافظات.

_أولا يتم لدخول إلي موقع دعم مصر أو من هنـــا خلال الضغط هذا الرابط ( من هنا)

_ثم الضغط على إختيار ضم أفراد أسرتي، ثم اختيار بدء الخدمة.

_ ثم إدخال رقم البطاقة التموينية وكتابة المحافظة التابع لها المواطن ويشترط أن يكون مقدم الطلب قريبا بالدرجة الأولى لمن يراد إضافته.

_ستظهر بعدها بيانات توضيحيه لمقدم الطلب، وعدد أفراد أسرته ومحافظته، والإدارة التموينية، بعد ذلك ويفترض الضغط على المربع الخاص بموافق على الشروط والأحكام.

_تظهر الصفحة الخاصة بتقديم طلب إضافة مواليد جدد بعد عرض بيانات البطاقة بالكامل، وبالضغط عليها يتم تسجيل الطلب لدى إدارة التموين التابع لها البطاقة.

ويتيح الموقع معرفة نتيجة الطلب من خلال الضغط على تتبع الطلب، لمعرفة موقفه.

وبعد توضيح كيفية أضافة أفراد جدد توضح لكم "الدستور" خطوات إصدار بطاقة فضل اجتماعي، وذلك لمن يريد فصل نفسه من بطاقته التموينية الحالية واستخراج بطاقة جديدة له.

خطوات إصدار بطاقة فضل اجتماعي

_اولا تسجيل الدخول لموقع بوابة مصر الرقمية من خلال الضغط على اللينك ( من هنا

_الضغط علي إيقونة إصدار فصل اجتماعي لبطاقة التموين، وإختيار أبدا "ابدأ الخدمة"

_ستظهر علي الشاشة بيانات بطاقة التموين لمقدم الطلب، كما يتم الاطلاع على الشروط والأحكام.

_ويفترض بعد الخطوات السابقة الضغط على مربع الاختيار بجانبها في حالة الموافقة على الشروط والأحكام، ثم تحديد الإدارة التموينية التابع لها مقدم الطلب وأقرب مكتب تموين له.


_ستظهر قائمة سبب الفصل ويتم تسجيل سبب الفصل ثم الضغط على التالي

_يتم تسجيل البيانات الخاصة بالعنوان الذي تريد استلام البطاقة عليه بالتفصيل، رقم العقار والطابق والشقة.

_الخطوة الأخيرة هي مراجعة وتعديل ما تم كتابته.

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