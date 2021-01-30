تأييد حبس مجدي عبدالغني سنة في قضية «ميراث»

قضت محكمة جنح الدقي بقبول معارضة مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على حكم حبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، شكلًا وفي الموضوع تأييد الحكم المعارض فيه وحبسه سنة، كما قررت المحكمة حجز 6 قضايا أخرى للحكم في جلسة 25 فبراير المقبل.كان مجدي عبدالغني اتُهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، بعد أن أقام عدد من أقاربه من مستحقي دعوى اختصوه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.