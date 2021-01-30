رانيا يوسف تنتهي من «اللعبة» وتواصل «كل ما نفترق»

انتهت الفنانة رانيا يوسف من تصوير مشاهدها في مسلسل "اللعبة"، حيث انضمت رانيا لأبطال العمل في الجزء الثاني الذي يعرض حاليا على منصة شاهد."اللعبة 2" أشرف على كتابته فادي أبوالسعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني، وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبدالرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.على جانب آخر، تواصل رانيا يوسف تصوير أحداث دورها في مسلسل "وكل ما نفترق" أمام ريهام حجاج، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.وتقدم النجمة رانيا يوسف شخصية صعيدية، وهي "وردة" وتظهر كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "كل ما نفترق".المسلسل من بطولة ريهام حجاج، وعمرو عبدالجليل ورحاب الجمل، أحمد فهمي، وعمرو عبدالجليل، وطارق عبدالعزيز، وأيتن عامر، ورانيا يوسف، وسلوى خطاب، وأحمد صيام، وتأليف ورشة محمد أمين راضى، وإخراج كريم العدل.