بدء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا فى الجزائر

بدأت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم السبت، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا "كوفيد 19"، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" قبل دقائق.وأعلنت الجزائر، الخميس الماضي، أنها ستبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، في اليوم التالي لوصول الدفعة الأولى من جرعات اللقاح الروسي "سبوتنيك في"، حسب التليفزيون الحكومي.وجاء في شريط العاجل للقناة الثالثة للتليفزيون الجزائري: "تصل غدًا (الجمعة) ظهرًا أول دفعة من لقاح سبوتنيك ضد (كوفيد 19) إلى مطار بوفاريك العسكري"، الواقع على بعد 40 كلم جنوب غرب الجزائر العاصمة.وأضاف: "تنطلق عملية التلقيح بمستشفى البليدة السبت".والخميس نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الاتصال المتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر، قوله إن "حملة التلقيح ستنطلق السبت رمزيًا من البليدة، وستخص في البداية مستخدمي السلك الطبي والأشخاص المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، على أن تتوسع فيما بعد لتمس باقي شرائح المجتمع".وكانت البليدة عرفت ظهور الحالات الأولى لفيروس كورونا في مارس 2020، مما اضطر السلطات إلى عزلها تمامًا بمنع مغادرتها أو الدخول إليها.وأكد بلحيمر أنه "ستصل تباعًا إلى الجزائر شحنات أخرى من لقاح كورونا من الصين والهند ودول أخرى".