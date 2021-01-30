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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خالد جلال ناعيا المخرج فهمى الخولى: أعماله محطات فى تاريخ المسرح

السبت 30/يناير/2021 - 01:19 ص
المخرج خالد جلال
المخرج خالد جلال
حسين الجندي
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نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، المخرج المسرحى الكبير فهمى الخولى، الذى رحل عن عالمنا إثر أزمة صحية، أمس الجمعة.

وقال "جلال"، إن المخرج الكبير فهمى الخولى كان له أسلوبه المميز فى عالم الإخراج، إلى جانب براعته فى التمثيل، وأعماله تعد علامات ومحطات فى تاريخ المسرح، وسيظل بفنه وخلقه خالدا فى قلوبنا جميعا، رحم الله المبدع فهمى الخولى وألهم أهله وأصدقائه ومحبينه الصبر والسلوان.

وحصل فهمى الخولى على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1971مع مرتبة الشرف، وبدأ نشاطه الفنى مطلع ستينيات القرن الماضى فى فرقة التليفزيون المسرحية وحصل على منحه علمية من الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة المسرح الأمريكي، وقام بإخراج 103 عروض لمسارح الدولة، والقطاع الخاص ومسرح التليفزيون المصرى، وهيئة قصور الثقافة والمسرح الجامعي، والعمالي والمستقل.

كما كرم المخرج المسرحى الكبير فهمى الخولى، فى أكثر من دولة عربية وحصل على العديد من الجوائز، منها: جائزة الدولة التشجيعية عام 1990، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1991، نوط الامتياز من الطبقة الأولى في العلوم والفنون عام 1995، جائزة الدولة للتفوق في الفنون عام 2010، وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من المملكة الأردنية عام 2002، مفتاح مدينة الجزائر من جمهورية الجزائر عام 1985، شهادة تقدير من الجمهورية العراقية في عيد الفن ببغداد عام 1988.

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