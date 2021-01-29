فؤاد بدراوي: قانون المحليات يقوي دور عضو المجلس المحلي وأدعم تمكين شباب الوفد

قال فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، إن شباب الوفد هم سر استمرار حزب الوفد على مدار أكثر من 100 عاما وهم أيضًا من قاموا بإعادة الوفد للحياة السياسية وهذا سر كامن في بيت الأمة لذلك فإن شباب الوفد يبعث بالأمل، فالجميع إلى زوال والباقي هو الوفد وشبابه.وأضاف «بدراوي» أن قانون المحليات المقبل الذي اطلع عليه خلال عمله كنائب بالمجلس الماضي مهم جدًا خاصة أنه ينص على أن دور عضو المجلس المحلي هو نفس دور عضو مجلس النواب وهذا يقوي من دور عضو المجلس المحلي بشكل كبير ويعطي الفرصة لعضو المجلس المحلي أن يقوم بحل مشاكل المواطنين بشكل مباشر.وأشاد بدراوي بمبادرة المحليات لشباب الوفد، وتهدف إلى وضع استراتيجية وآليات تدعم تمكين شباب الوفد من المحليات القادمة والمنافسة على أكبر عدد مقاعد على مستوى الجمهورية.واقترح بدراوي أن تكون لقاءات هذه المبادرة في كل محافظات الجمهورية حتى يحدث حراك بين الشاب، مؤكدًا استعداه التام لدعم شباب الوفد من أجل مصلحة الوطن والوفد.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة النوعية للشباب في حزب الوفد، اليوم، مع رؤساء وسكرتيري عموم شباب الوفد بالمحافظات لبحث الاستعدادات الخاصة بانتخابات المحليات.وترأس الاجتماع فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد فؤاد سكرتير مساعد الحزب، ورئيس اللجنة النوعية للشباب، وجمال شحاتة، أمين صندوق مساعد الحزب، وخالد قنديل، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وطارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا، واللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب، ومحمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب وعضو الهيئة العليا.