«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

نجح الفنان زكي رستم في إجادة تقديم الشخصيات المتنوعة والمختلفة، مثل شخصيات الباشوات، الإقطاعيين، الموظف، المحتال، وغيرها من الشخصيات السينمائية.وصرحت الفنانة فاتن حمامة في حوار صحفي لها بأنها كانت تخشى من الفنان الراحل زكي رستم وقت اندماجه في تجسيد شخصياته، لأنه كان يندمج لدرجة كبيرة قالت "لدرجة أنه لما يدفعني، كنت أجد نفسي أطير في الهواء".وعندما أسند إلى الفنان الراحل زكي رستم تجسيد شخصية "المحتال"، توجه إلى منطقة العتبة بمنطقة وسط القاهرة، ليلتقي بأحد المحتالين المعروفين، حتى أنه عندما سأله عن مكسبه اليومي ظن في بداية الأمر أنه من الشرطة، ولما تعرف عليه اعترف له بأن دخله جنيه ونصف. حسب مجلة "الشبكة" اللبنانية.وطلب الفنان زكي رستم من "المحتال" أن يذهب معه إلى العزبة مقابل خمسة جنيهات، حتى يستطيع فهم أسرار الصنعة ليتقن تجسيدها، وبالفعل سافرا سويًا، ومكث معه ثلاثة أيام يتعلم ويدرس الشخصية من الداخل والخارج، وبعدها قرر قبول العمل.ويذكر أن ابنة شقيقة الفنان زكي رستم، الإعلامية ليلى رستم تحدثت أثناء وجودها في برنامج "مفاتيح" الذي قدمه الإعلامي مفيد فوزي على شاشة "دريم"، أن زكي رستم لم يكن له أصدقاء، وعاش في وحدة قاسية، بين الكتب متعددة اللغات، العربية، الفرنسية، الإنجليزية.