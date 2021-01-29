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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«شعبة المصدرين» تعد خطة للنهوض بالصادرات

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:00 م
الصادرات
الصادرات
دعاء أبو العزم
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قال أحمد زكي، عضو شعبة المصدرين بالغرف التجارية، إن الشعبة أعدت خطة طموحة للنهوض بالصادرات المصرية الفترة المقبلة.

وأضاف زكي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الشعبة ستعقد اجتماعا موسع قريبا لمناقشة خطة الشعبة للنهوض بالصادرات الفترة المقبلة.

وأوضح عضو شعبة المصدرين أن الشعبة تقدمت بخطتها لرئيس الاتحاد إبراهيم العربي للموافقة عليها.

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